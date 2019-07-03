Исследовательское агентство Ookla признало мобильный интернет от МегаФона самым быстрым в России

предоставлено МегаФон

Согласно результатам независимого исследования международной компании Ookla, самый быстрый мобильный интернет в России обеспечивает своим клиентам МегаФон.

По данным исследования, средняя скорость скачивания у МегаФона превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных - 11,88 Мбит/с.

Компания Ookla является одним из лидеров в области тестирования и анализа интернета. Это независимое исследование проводится ежегодно по всему миру: в России результаты основаны на более чем 8,438 млн замеров скорости, проведенных на 1,64 млн уникальных мобильных устройств россиян при помощи специального приложения.

Высокая скорость мобильного интернета позволяет абонентам быстрее скачивать и слушать онлайн-музыку, видео, фото, общаться онлайн и передавать файлы любого объема. К примеру, фильм, который в обычном качестве «весит» порядка 700 Мб клиенты МегаФона на скорости в 26 Мбит/с могут полностью загрузить всего за 3 минуты, а его онлайн-просмотр возможен без каких-либо задержек.

Компания третий год подряд становится обладателем премии за самый быстрый мобильный интернет. На текущий момент МегаФон лидирует в 65 регионах РФ из 81 по данным Ookla. Возможно, именно поэтому сегодня МегаФон внезапно для всех изменил название сети, которую видят его клиенты на экранах своих смартфонов, на «МегаФон#1».

По данным Роскомнадзорара число базовых станций компании превышает 238 тыс., в течение 2019 года число базовых станций связи стандарта LTE (4G) у МегаФона увеличилось на 12% до 98 111, интернет 4G/LTE сегодня доступен в 83 регионах России.

«Последние годы мы наблюдаем настоящий бум использования мобильного интернета – этому способствует как общее развитие популярных интернет-сервисов и нового мобильного контента, так и появление новых тарифов, – комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона. – Сегодня клиент МегаФона в среднем скачивает свыше 10 Гб в месяц, и для высокой скорости мобильного интернета и наилучшего качества связи МегаФон ежегодно инвестирует значительные финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие и настройку сети».

«Мы внимательно отслеживаем тенденции в потреблении новых сервисов и строим инфраструктуру связи, ориентируясь на клиентов, – добавляет Фредерик Ваносчуйзе, директор МегаФона по техническим инновациям и инфраструктуре. – Уже текущие возможности сети позволяют более 76 млн абонентов наслаждаться онлайн HDvideo, общаться, вести прямые эфиры и постоянно быть на связи».