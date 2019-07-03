Авен, Белозеров и Акимов вошли в попечительский совет РФС. Они займутся крупными футбольными проектами

В попечительский совет Российского футбольного союза вошли одни из богатейших и самых влиятельных людей страны. Как сообщает РБК, члены новообразованного органа впервые должны собраться в среду, 3 июля.



Как ранее уже сообщалось, председателем совета стал Леонид Михельсон – совладелец «Новатэка» и самый богатый человек России по версии Forbes с состоянием 24 млрд долларов. В состав совета вошли:

1) Петр Авен, председатель совета директоров Альфа-банка, состояние 5,2 млрд долларов (21 место в российском списке Forbes);

2) Олег Белозеров, председатель правления РЖД;

3) Андрей Акимов, председатель правления Газпромбанка;

4) Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров ТМК, состояние 2,2 млрд долларов (46 место в российском списке Forbes),

5) Андрей Бокарев, президент «Трансмашхолдинга», состояние 1,5 млрд долларов (62 место в российском списке Forbes);

6) Игорь Левитин, помощник президента России;

7) Денис Соловьев, секретарь попечительского совета.

Отмечается, что совет будет заниматься реализацией крупных проектов: к примеру, если потребуется провести большой международный детско-юношеский футбольный турнир или найти деньги на строительство какого-то центра для сборных команд.

Напомним, в феврале 2019 года сменился глава РФС. Новым президентом Союза стал глава «Газпром нефти» Александр Дюков.