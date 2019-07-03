Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому семьи при рождении третьего и последующих детей получат от государства 450 тыс. рублей для погашения ипотечных кредитов.

Закон принят Госдумой 25 июня и одобрен Советом Федерации 26 июня 2019 года.

Закон предусматривает «оказание помощи семьям, взявшим ипотечный жилищный кредит (заем) для приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тыс. рублей в счет погашения кредита (займа) в случае рождения после 1 января 2019 года в таких семьях третьего ребенка или последующих детей».

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Право на получение компенсации будут иметь граждане РФ при рождении у них в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей, которые являются гражданами РФ. Кроме того, правом частичного погашения ипотеки смогут воспользоваться семьи, которые усыновили третьего или последующего ребенка.

Ранее президент России Владимир Путин предложил задним числом с 1 января 2019 года из федерального бюджета выделять по 450 тыс. рублей на погашение части ипотечных кредитов за семьи, в которых рождается третий ребенок и последующий ребенок. Путин добавил, что в 2019 году на это потребуется дополнительно 26,2 млрд рублей, в 2020 – 28,6 млрд рублей, в 2021 – 30,1 млрд рублей.