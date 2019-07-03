Команда ARKAN подвела итоги первого полугодия 2019 года

предоставлено компанией ARKAN

Всего за первое полугодие 2019 года зафиксировано 129 попыток угона. В приоритете у угонщиков остаются японские бренды Toyota (47 попытки) и Lexus (30 попыток) и Mazda (21 попытка). Также в ТОП-5 вошли Land Rover (11) и Kia (7).

64% всех попыток угона производилось с применением технических средств сканирования штатной сигнализации, с использованием радиоретрансляторов сигнала и глушения GSM-сети. Благодаря неглушимому радиоканалу ARKAN и работе блокировок все попытки остались безуспешными. Еще около 35% злоумышленников разбивают стекла автомобиля или повреждают замок двери. Иногда угонщики могут даже напасть на автовладельца, как произошло 18 июня в Пушкине, когда на хозяйку Mitsubishi напали, украли сумку с ключами и меткой и угнали автомобиль. Но, благодаря охранному комплексу ARKAN Control и слаженным действиям команды ARKAN, машина отъехала всего на несколько метров. Сотрудники полиции задержали угонщика, а автомобиль вернулся владельцу.

Будьте бдительны, используйте дополнительные системы безопасности.