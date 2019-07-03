Детский сад в «IQ Гатчина» введен в эксплуатацию

ГК «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения на 120 мест в шведском квартале «IQ Гатчина». Общая площадь трехэтажного здания – более 2800 кв. м. В нем предусмотрены группы для детей раннего, младшего и среднего дошкольного возраста.

В детском саду есть свой пищеблок, медицинский кабинет, спортивный и актовый залы, классы для различных занятий. Помещения максимально комфортны для пребывания детей и оснащены необходимым игровым и учебно-развивающим инвентарем. Прилегающая территория благоустроена, высажены кустарники и деревья, на игровых площадках установлено оборудование и навесы для отдыха воспитанников в плохую погоду.

Пиксельные фасады дошкольного учреждения имеют интересные сочетания ярких цветов и, несомненно, будут радовать и малышей, и их родителей. Для обеспечения безопасности здание оборудовано системой видеонаблюдения.

Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест»:



– Каждый проект компании реализуется в рамках бизнес-философии «ЖИВИ». Она базируется на европейских градостроительных традициях и уважении к праву человека жить в максимально комфортной среде. Возведение объектов социальной и коммерческой инфраструктуры в шаговой доступности от жилых корпусов – неотъемлемая часть нашего подхода к строительству.

Напомним, жилой квартал «IQ Гатчина» возводится по проекту шведского архитектора Йоханнеса Товатта. Сейчас ГК «Ленстройтрест» ведет строительство второй очереди (площадь квартир 9,1 тыс. кв. м) и одного из двух корпусов третьей очереди (площадь квартир 13,4 тыс. кв. м). Возведение указанных корпусов планируется завершить до конца 2020 года.

Шведский квартал IQ Гатчина – финалист ХI конкурса «Доверие потребителя» в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленинградской области».

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/