Путин подписал закон о приостановке ракетного договора с США. Это было одно из ключевых соглашений холодной войны
Президент России Владимир Путин свои указом приостановил действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ 3 июля был опубликован на официальном портале правовой информации.
«Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года», – говорится в указе.
Причиной такого шага названо «целенаправленное невыполнение США обязательств по договору». «В целях защиты национальной безопасности наш ответ будет зеркальным как в плане приостановления выполнения договора, так и в плане осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в ракетной области», – уточняется в пояснительной записке.
В документе подчеркивается, что решение о возобновлении действия соглашения может принять глава государства.
Справка:
В начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
ДРСМД – один из ключевых договоров холодной войны. Подписан между США и СССР в 1987 году. Согласно договору, страны обязаны отказаться от использования и дальнейшего производства крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Срока соглашение не имеет.