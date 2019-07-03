Путин подписал закон о приостановке ракетного договора с США. Это было одно из ключевых соглашений холодной войны

Президент России Владимир Путин свои указом приостановил действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ 3 июля был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года», – говорится в указе.

Причиной такого шага названо «целенаправленное невыполнение США обязательств по договору». «В целях защиты национальной безопасности наш ответ будет зеркальным как в плане приостановления выполнения договора, так и в плане осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в ракетной области», – уточняется в пояснительной записке.

В документе подчеркивается, что решение о возобновлении действия соглашения может принять глава государства.