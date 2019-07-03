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Общество
03.07.2019 15:25
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Путин подписал закон о приостановке ракетного договора с США. Это было одно из ключевых соглашений холодной войны

Президент России Владимир Путин свои указом приостановил действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ 3 июля был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Приостановить действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в городе Вашингтоне 8 декабря 1987 года», – говорится  в указе.

Причиной такого шага названо «целенаправленное невыполнение США обязательств по договору». «В целях защиты национальной безопасности наш ответ будет зеркальным как в плане приостановления выполнения договора, так и в плане осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в ракетной области», – уточняется в пояснительной записке.

В документе подчеркивается, что решение о возобновлении действия соглашения может принять глава государства.

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Справка:

В начале 2019 года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

ДРСМД – один из ключевых договоров холодной войны. Подписан между США и СССР в 1987 году. Согласно договору, страны обязаны отказаться от использования и дальнейшего производства крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Срока соглашение не имеет.

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