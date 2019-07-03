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Общество
03.07.2019 15:12
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Тереза Мэй выразила соболезнования в связи с гибелью российских моряков. После ЧП в Баренцевом море в Великобритании оценили свой подводный флот

Уходящая со своего поста премьер-министр Соединенного Королевства выразила соболезнования российской стороне от имени британского парламента.

«В российском аппарате под водой погибли люди. Мы все выражаем свои соболезнования по этому поводу», – цитирует  3 июля заявление Мэй во время выступления в Палате общин The Guardian.

ЧП в Баренцевом море также подняло вопрос о программе британского подводного флота. Консерватор Анн-Мари Тревелян спросила у премьера, показывает ли трагедия в России, что британцам необходимо инвертировать свои подлодки. Мэй отметила, что правительство королевства привержено своей программе развития подводного флота.

В российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.

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