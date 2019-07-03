Для развязки с КАД в Мурино укрепляют грунты

Строительство развязки с КАД в западном Мурино перешло в активную фазу, сообщает 3 июля пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области. К настоящему времени на объекте практически завершено переустройство инженерных сетей, ведется подготовка земляного основания съездов с КАД.

Проектировщики сейчас решают, как укрепить несколько грунтовых участков основания съезда в сторону Петербурга. Один из вариантов – установка дополнительных свай, на которые ляжет само основание.

После того, как сети водоотведения, находящиеся в границах работ, будут переподключены, со стороны Охтинской аллеи пойдёт строительная техника.

К 10 июля должны быть сформированы уточнённые графики работ. Возвести развязку планируется до конца лета 2020 года. Стоимость работ составляет почти 800 миллионов рублей, заказчиком выступает ГКУ «Ленавтодор».