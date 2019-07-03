На Ланском шоссе под машину попал пешеход, а после ДТП на «Коле» в больницу увезли двух водителей

Ночью 3 июля в Приморском районе Петербурга в ДТП травмы получил пешеход. Затем утром авария с пострадавшими произошла в Волховском районе Ленобласти. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Наезд на пешехода случился около 1:55 в боковом проезде у дома 12 по Ланскому шоссе. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo вне зоны пешеходного перехода сбил 25-летнего парня. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии.

А в районе 11 часов утра на 167-м километре федеральной трассы «Кола» столкнулись два автомобиля. В результате были госпитализированы 49-летний водитель Ford Focus и 68-летний водитель Chevrolet Niva. Их состояние уточняется.

Накануне, 2 июля, в Петербурге было зафиксировано 341 ДТП, в 11 из которых пострадали люди, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Травмы получили 10 взрослых и один ребенок. В Ленинградской области за вторник произошло 59 аварий, а пострадавшие были в трех. Всего травмы получили пять человек, еще двое погибли. Смертельное ДТП произошло вечером на трассе «Кола»: в лобовом столкновении Hyundai Creta и Toyota Land Cruiser Prado погибли водитель и пассажир «Хёндэ».