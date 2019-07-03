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Происшествия
03.07.2019 15:07
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С Невского путепровода свисает фура, движение перекрыли. Очевидцы сообщают о погибшем

Плотные пробки днём 3 июля собирает ДТП на Невском путепроводе, соединяющем Ивановскую улицу и проспект Славы. По данным «Фонтанки», задеты пять машин, сотрудники ГИБДД перекрыли движение.

«На Невском путепроводе фура пробила ограждение и свисает над железной дорогой. Движение ограничено. Водитель в легковой погиб», – пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах с места аварии видно сильно повреждённую легковую машину (по словам автомобилистов, Ford Galaxy), которую, похоже, заливали пеной.

С Невского путепровода свисает фура, движение перекрыли. Очевидцы сообщают о погибшем

«Там труп. Без вариантов. У меня водитель автобуса знакомый – он там рядом стоит. Все видел. Это из-за него ДТП. Шашечник!» – пишет Евгения.

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«Бордовая» пробка на Ивановской выросла до Володарского моста, на перекрёсток Славы и Софийской сложно въехать со всех сторон. Встало даже Южное шоссе.

«В сторону Славы вообще не проехать», – сетует в группе Алина. «Дай бог один ряд остался. Замес на четверых», – поясняет Павел.

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