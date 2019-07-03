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ЖКХ
03.07.2019 15:17
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Большинство россиян довольны качеством услуг ЖКХ. Больше всего нареканий вызывает вывоз мусора

Почти 60% граждан России заявили, что их устраивает качество жилищно-коммунальных услуг. Этот показатель растет год от года. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян — 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)», – рапортует  3 июля ВЦИОМ.

Согласно опросу, большинство граждан РФ не считают, что произошли существенные изменения в большинстве сфер: электроснабжения (82%), холодного и горячего водоснабжения (73 и 51%), отопления (61%) и газоснабжения (60%).

При этом вывоз мусора — та услуга, об ухудшении которой заявило больше всего человек. Так, 21% россиян отметили, что ситуация за последний год изменилась в худшую сторону, хотя примерно столько же (18%) заявили об обратном. Еще 17% заметили ухудшение качества в сфере содержания и текущего ремонта жилья.

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Около половины (49%) рассказали, что довольны работой управляющей компании, притом что 43% даже не смогли вспомнить ее название.

Больше половины россиян (64%) проживают в многоквартирных домах, хотя растет доля тех, кто живет в отдельном доме. Сейчас их насчитывается 31%.

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