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Происшествия
03.07.2019 15:00
Печать

Папа римский выразил соболезнования в связи с гибелью российских моряков

В Ватикане знают о трагедии в Баренцевом море и скорбят вместе с россиянами. Об этом рассказал и. о. директора Зала печати Святого Престола Алессандро Джизотти.

«Он [папа римский] выражает соболезнования и близость семьям жертв и всем, кто пострадал в этой катастрофе», – говорится 3 июля в заявлении Ватикана, которое цитирует  издание Vatican News.

По словам Джизотти, Франциск «был проинформирован» о случившемся в Баренцевом море.

В российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков.

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