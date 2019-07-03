«Будут сделаны самые серьезные выводы по целому ряду сотрудников». Минтранс рассказал о проверке аэропорта Шереметьево после проблем с выдачей багажа

Министр транспорта России заверил, что «серьезные кадровые выводы» могут стать результатом проверки после «багажного коллапса» в Шереметьево. К ревизии подключились также Генпрокуратура и Ространснадзор.

«Внутренняя проверка в МАШе (международный аэропорт Шереметьево) происходит. Я уверен, что по результатам этой проверки будут сделаны самые серьезные выводы по целому ряду сотрудников», – цитирует 3 июля заявление Евгения Дитриха ТАСС.

По его словам, к процессу уже «подключились» Генпрокуратура и Ространснадзор. «Я полагаю, что все усилия контролирующих органов, нацеленные в первую очередь на то, чтобы помочь разрулить ситуацию и понять, что же делается не так, я думаю, что они приведут нас к тому, что мы все-таки наладим весь этот процесс», – уточнил глава минтранса.

Дитрих также подчеркнул, что сейчас наступил высокий сезон, поэтому трудности возникли и в другом столичном аэрохабе – Внуково. Ведомство уже обсуждает возможность «более ритмичной работы», чтобы разгрузить аэропорт.

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Ранее из-за задержек сумок и чемоданов в Шереметьево прокуратура рапортовала о возбуждении 18 дел по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

Проблемы с выдачей багажа возникли в Шереметьево в начале июня. Пассажирам приходилось по несколько часов ждать свои сумки и чемоданы. В аэрохабе уверяют, что это связано с возросшей нагрузкой в летний сезон. Как «Фонтанке» на условиях анонимности рассказал один из грузчиков, кадровая проблема могла привести к затруднениям. При этом в Шереметьево опровергли информацию о нехватке грузчиков.