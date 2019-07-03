Кондиционер подвёл. В Курганской области загорелся мужской монастырь

Огонь охватил главный храм Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области 3 июля. Деревянная постройка серьезно пострадала. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 14.15 по местному времени. К монастырю в селе Чимеево в Белозерском районе направили восемь расчётов. Там горел деревянный храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Эвакуация не потребовалась: насельники сами покинули помещение. К 14.49 возгорание локализовали.

По данным СМИ, в здании из-за поломки загорелся кондиционер, затем огонь перекинулся на кровлю.

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь построили в 2002 году на месте прихода в селе Чимеево. Его главный храм выполнен из дерева и повторяет постройку 1890 года.