«Не все кандидаты успевают подать документы». Глава ГИК Миненко отчитался перед ЦИКом о выборах в Петербурге

Глава городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктор Миненко выступил на заседании Центральной избирательной комиссии РФ в Москве 3 июля. По его словам, избирательная кампания в Северной столице проходит «в штатном режиме».

Как заявил 3 июля председатель ГИК, всего за это время с жалобами на выборы обратились 812 раз. «Под особым контролем территориальные комиссии 21 и 22. В муниципалитетах «Георгиевский» и «Черная речка» жалуются на наличие очередей. Не все кандидаты успевают подать документы», – добавил он, но заверил ЦИК, что ситуация под контролем горизбиркома.

Зампред ЦИК Николай Булаев в ответ сообщил, что в Петербург с проверкой выехали пять сотрудников аппарата, а также заметил, что в тех муниципалитетах, где больше всего жалоб, был высокий процент явки на досрочном голосовании в 2014 году, а значит, интересантами нарушений могут быть те, кто не может повторить результаты прошлых выборов из-за отмены этой процедуры.

Также Булаев обратился к правоохранительным органам с просьбой дать оценку происходящим нарушениям.