Массовое ДТП на Парашютной. К «паровозику» приехали несколько скорых

Массовое ДТП затрудняет движение по Парашютной улице у пересечения с дорогой в Каменку днём 3 июля.

Об аварии сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по их фотографиям, паровозиком столкнулись четыре легковых автомобиля, последний – кроссовер Lifan X60. Вероятно, автомобилисты, съехав с КАД, «по инерции» ехали слишком быстро, предполагают участники группы. На место прибыли машина МЧС и три кареты скорой помощи.

Официальной информации об аварии в отделе пропаганды УГИБДД пока нет. Очевидец упоминает одну пострадавшую и ещё одно ДТП. «Женщину, по ходу, одну крепко тряхнуло – ЗЧМТ, увели под белы рученьки», – пишет Александр. По его словам, рядом случилась ещё одна авария: выходя из поворота, «убралась в кусты «Теана» с барышней за рулём».