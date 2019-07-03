Путин и Лукашенко поговорят в Петербурге об интеграции государств

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 18 июля в Санкт-Петербурге. Об этом Путин сообщил в ходе церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств, трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

В ходе церемонии президент принял верительную грамоту у посла Белоруссии Владимира Семашко.

«В этом году проводятся многочисленные мероприятия, посвященные двадцатилетию Союзного государства, и мы настроены на дальнейшее развитие тесных интеграционных связей с белорусскими партнерами. Эта тематика будет обсуждаться в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко, которые запланированы в привязке к VI заседанию Форума регионов двух стран 18 июля в Санкт-Петербурге», — сказал Путин.

Президент отметил, что Белоруссия является ближайшим союзником России, и поздравил белорусский народ и руководство государства с Днем независимости.