Новая Голландия приглашает за «Самый длинный стол»

В Новой Голландии стартует новый проект «Самый длинный стол» – это мероприятие, цель которого собрать за одним столом единомышленников, резидентов, партнёров и гостей для того, чтобы помочь отдельно взятому благотворительному фонду.

Первое мероприятие в рамках проекта состоится 6 июля. Помощь будет оказана фонду «Дети-бабочки», который занимается всесторонней помощью детям с редким генетическим заболеванием – буллёзным эпидермолизом (БЭ).

Фонд оказывает медицинскую, материальную, информационную, психологическую и юридическую помощь, занимается обучением российских врачей, в том числе в лучших клиниках и медцентрах Европы, издаёт медицинскую литературу и активно взаимодействует с фармацевтическими компаниями по анализу и подбору медикаментов и средств ухода для больных БЭ. Медицинская команда фонда – ведущие специалисты по БЭ в России – проводит обучающие семинары для региональных врачей, выступает на дерматологических конференциях. Фонд полностью обеспечивает медикаментами и всем необходимым отказных детей-бабочек и ищет им приёмных родителей.

6 июля на липовой аллее острова будет построен стометровый стол, за которым соберутся посетители. Организаторы подготовили насыщенную программу, в частности на главной сцене прочитают свои любимые сказки попечители фонда Ксения Раппопорт, Данила Козловский и Александр Цыпкин. Весь парк превратится в большую «дачу в городе», где можно будет играть в уличные игры, слушать музыку, смотреть фильмы и даже раскрасить забор, как Том Сойер.

Все деньги, собранные в рамках мероприятия «Самый длинный стол», будут направлены на развитие программ фонда «Дети-бабочки».