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03.07.2019 14:14
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В Петербурге задержали подозреваемых в нападении на режиссера Агнию Галданову

Двое подозреваемых в нападении на режиссера Агнию Галданову задержаны в Петербурге. Молодую женщину избили на прошлой неделе в Москве, недалеко от Петровки, 38. 

О задержании подозреваемых 3 июля сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Подозреваемые задержаны в г. Санкт-Петербурге. Ими оказались 26-летний уроженец г. Воронежа и 27-летний уроженец Московской области. В настоящее время они доставлены в Москву для проведения следственных действий», – заявила Волк. 

На Галданову напали в ночь на 28 июня на улице Каретный Ряд, когда она возвращалась с вечеринки в саду «Эрмитаж». Причиной нападения МВД называет словесный конфликт, сама режиссер заявляла в прессе, что не известные ей молодые люди предлагали интим, она отказала в резкой форме. 

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Дело возбудили по статье «Побои». Причем избивали молодую женщину недалеко от здания столичного полицейского главка. 

 

Агнии Галдановой 32 года, она петербурженка. В Интернете можно найти информацию только об одном короткометражном фильме, снятом ею. 

 

 

 

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