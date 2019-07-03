Дацик не простил полицейским остановки своей жены. Теперь их задержал тот же следователь, который сажал самого Рыжего Тарзана

Собственная безопасность главка привезла в Следственный комитет двух сотрудников ГИБДД. Им вменяют взятку от несравненного своими приключениями Вячеслава Дацика. «Фонтанка» понимает, где, когда и почему это произошло. В первую очередь эта драма демонстрирует, что Рыжий Тарзан совершенствуется.

Вячеслав Дацик//Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"/Архив

По информации «Фонтанки», утром 3 июля сотрудники Управления собственной безопасности полицейского главка задержали двух инспекторов ГИБДД Выборгского района Петербурга. По данным нашего издания, это капитан полиции Сергей Павлов и старший лейтенант полиции Сергей Иванов. В Следственном комитете Выборгского района возбуждено уголовное дело. Сегодня сотрудникам вменяется взятка. Небольшая, но от этого их настроение не улучшается.

«Фонтанке» известно, что впервые в жизни Дацик встретил их около месяца назад. Произошло все случайно. Возле «Гранд Каньона» наряд ГИБДД остановил машину, за рулем которой сидела его супруга Виктория. Говорят, претензии к ней были обоснованы. Так что молодая дама вызвала на помощь правильное подкрепление. Прибывший на место дискуссии Дацик решил вопрос. В этом месте версии расходятся.

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Полицейские говорят, что Дацик пошел снимать деньги в банкомате, так как ему надо было эвакуировать машину, из-за руля которой вынули Викторию. Сам же Дацик в своем заявлении указал несколько другое: он действительно снимал 30 тысяч рублей со своей кредитки, но только для того, чтобы якобы передать всю сумму инспекторам ДПС. Так что событие признается обеими сторонами, но юридическая оценка расходится. Судя же по задержанию двух полицейских, Дацик оказался более убедительным.

В данной истории есть и еще любопытный нюанс. Руководителем Следственного комитета по Выборгскому району, как известно, является Александр Скибенко. Но на июль этого года многие уже подзабыли, что он возглавлял Следственный комитет по Петроградскому району именно в те дни, когда против Дацика там возбудили уголовное дело после погрома борделей. К тому же то дело возбуждала следователь Екатерина Лурье, которая после перешла вслед за Скибенко в Выборгский район. Теперь же в ее производстве находится дело в отношении этих двух сотрудников ГИБДД.



В последний раз Дацик появлялся на страницах СМИ в мае. Тогда Рыжий Тарзан посетил конференцию партии «Яблоко», где выдвигали кандидата для участия в выборах губернатора Петербурга. Мероприятие оказалось на грани срыва. Полиции пришлось разлучить в прошлом бойца единоборств с политиками.

В марте прошлого года Вячеслав Дацик получил 3,5 года за зачистку борделей. В феврале приговор изменили, и он получил свободу. После освобождения Дацик сделал попытку вернуться в спорт. Бой он начал с удара соперника в пах, но запрещённый приём не принёс желаемой победы.

