Двое на «Лансере» в Ленобласти искупались в речке вместе с машиной. Тела нашли утром

Мужчина и женщина погибли в ДТП в Кировском районе Ленинградской области. Они улетели с дороги в речку.

Как сообщает «Дорожный инспектор», на 5-м километре подъезда к железнодорожной станции Жихарево 37-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer съехал с дороги, после чего машина опрокинулась в реку Ковра. Автомобилист и его 42-летняя пассажирка погибли на месте.

«Судя по состоянию тел, пролежали они с ночи в воде. Заметили их только утром», – отмечают в группе. Информация в ГИБДД поступила в районе 11 часов утра 3 июля. Также сообщается, что в салоне машины стоял сильный запах алкоголя и валялось много бутылок.