Ордена, медали и тысяча пачек сигарет. На границе с Финляндией вскрыли автомобили с «начинкой»

Двух контрабандистов задержали на границе с Финляндией на минувшей неделе, сообщает 3 июля ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Через МАПП «Торфяновка» 28 июня россиянин пытался провезти награды времен СССР. В технологических полостях машины водитель 1976 года рождения спрятал орден Отечественной войны I степени, орден Трудового Красного Знамени, медаль «Ветеран труда» и 30 различных юбилейных медалей и значков.

Днём позже на этом же пункте пропуска был остановлен нашпигованный табаком автомобиль, за рулём которого тоже был гражданин РФ, 1991 года рождения. Под обшивкой обнаружили1023 пачки сигарет.

Изъятый груз из тайников изъят и отправлен ФТС для экспертизы и дальнейшего разбирательства.