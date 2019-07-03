На бога надейся, но договор заключай. Смольный выселил подпольную мечеть с проспекта Народного Ополчения

Комитет по контролю за имуществом Петербурга выселил из принадлежащего городу помещения по адресу: проспект Народного Ополчения, дом 213, литера А, нелегальную мечеть.

Как рассказали 3 июля в ведомстве, ранее город сдал площади ООО «Розар» для использования под нежилые цели. Но в середине июня текущего года договор аренды был расторгнут. Проверка ККИ показала, что объект использовался без правоустанавливающих документов «для молитвенных целей». «В ритуальном помещении были расстелены ковры, на стенах присутствовала атрибутика и книги религиозной направленности», – сообщили в ведомстве.

Добровольно освободить городское имущество пользователи отказались, поэтому территория была освобождена силами ККИ в спопровождении сотрудников ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.