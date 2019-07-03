Вечная слава героям! В военной части в Петербурге появились фото и имена 14 погибших подводников

В военной части, к которой были приписаны 14 погибших моряков-подводников и которая находится в Петербурге, 3 июля появилось сообщение об их гибели – с полными именами и фотографиями. Впервые в нем уточняется тип субмарины, на которой произошла авария.

«1 июля в ходе выполнения служебных задач в полигоне боевой подготовки Северного флота, вследствие стремительно развившегося объемного пожара на борту, трагически погиб экипаж атомной глубоководной станции «АС-31». Экипаж до конца боролся за живучесть корабля на своих боевых постах, однако скорость развития событий не оставила надежды на спасение личного состава. Трагедия оборвала жизни лучших представителей нашего направления. Командование и личный состав выражают глубочайшие соболезнования родным и близким погибших офицеров. Вечная слава героям! Память о вас всегда будет жить в наших сердцах!» – говорится в сообщении, размещенном в части.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что погибшие подводники закрылись в горящем отсеке и до конца боролись за живучесть корабля. Посмертно их наградят «Золотой Звездой» Героя России.