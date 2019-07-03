Назвавшая полицейских дармоедами петербурженка получит премию от Минфина

Справедливым вознаграждением закончилось дело петербургской активистки Дины Гариной. Ее незаконно привлекали к уголовной ответственности за острое словцо в адрес полицейских, и в качестве компенсации Минфин выплатит ей 30 тысяч рублей.

О принятом Петроградским судом Петербурга 3 июля решении «Фонтанке» сообщила правозащитная организация «Агора»: «Суд обязал Минфин выплатить 30 тысяч рублей Дине Гариной в счет компенсации морального вреда за необоснованное уголовное преследование».

Уголовное дело по статье 282 УК о возбуждении ненависти Следственный комитет возбудил в сентябре 2017 года за посты двухлетней давности. Гарина назвала сотрудников Центра «Э» дармоедами. Следствию понадобились три месяца для осознания, что полицейских нельзя объединить в социальную группу, и экстремистское дело было прекращено. Дармоедский спич в адрес «эшников» СК счел простым оскорблением и с трудом довел дело до суда, который освободил Гарину от наказания по сроку давности.

За незаконное преследование по 282-й Гарина требовала взыскать 70 тысяч рублей. Суд снизил размер морального возмещения, но признал, что активистка достойна не только выплаты, но и извинения прокурора.

Гарина работала в «Горэлектротрансе» водителем троллейбуса. В августе 2018 года предприятие отстранило ее от работы как склонную к экстремизму на основании справки УМВД Московского района. Гарина не согласилась с дискриминацией и подала в суд на полицию и Росфинмониторинг, которые длительное время не исключали ее из списка лиц, причастных к экстремизму.