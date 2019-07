Как сапсёрфинг объединил Вин Дизеля, Леди Гагу и Газманова

Мировой шоу-бизнес уже давно освоил сапсёрфинг. Актеры и музыканты плавают на досках с веслом, занимаются на них йогой и даже борются с крокодилами. Сейчас всё покажем.

20 июля мы ждем всех любителей сапсёрфа на IV Международный фестиваль «Фонтанка-SUP» – яркий водный карнавал по рекам и каналам Северной столицы. А пока предлагаем вдохновиться "SUP-покатушками" известных медиаперсон.

Звезда фильмов «Властелин колец» и «Пираты Карибского моря» Орландо Блум несколько лет назад, возможно, сделал лучшую рекламу молодому виду спорта. Он прокатился на доске с веслом совершенно голым вместе со своей девушкой, популярной певицей Кэти Перри. Папарацци это сняли и сделали достоянием общественности.

Did you see Orlando Bloom's paddleboard? ??? https://t.co/Utuy2GEzAr pic.twitter.com/TPWT7lSZAi

Справедливости ради, Блум любит кататься на сапе не только голышом.

I'm really disappointed in Orlando Bloom and his decision to paddleboard in a bathing suit pic.twitter.com/IXsfM5GNtG