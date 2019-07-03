Фонтанка-SUP
Как сапсёрфинг объединил Вин Дизеля, Леди Гагу и Газманова
Мировой шоу-бизнес уже давно освоил сапсёрфинг. Актеры и музыканты плавают на досках с веслом, занимаются на них йогой и даже борются с крокодилами. Сейчас всё покажем.
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20 июля мы ждем всех любителей сапсёрфа на IV Международный фестиваль «Фонтанка-SUP» – яркий водный карнавал по рекам и каналам Северной столицы. А пока предлагаем вдохновиться "SUP-покатушками" известных медиаперсон.
Звезда фильмов «Властелин колец» и «Пираты Карибского моря» Орландо Блум несколько лет назад, возможно, сделал лучшую рекламу молодому виду спорта. Он прокатился на доске с веслом совершенно голым вместе со своей девушкой, популярной певицей Кэти Перри. Папарацци это сняли и сделали достоянием общественности.
Did you see Orlando Bloom's paddleboard? ??? https://t.co/Utuy2GEzAr pic.twitter.com/TPWT7lSZAi— NY Daily News Gossip (@NYDNgossip) 4 августа 2016 г.
Справедливости ради, Блум любит кататься на сапе не только голышом.
I'm really disappointed in Orlando Bloom and his decision to paddleboard in a bathing suit pic.twitter.com/IXsfM5GNtG— Jamie Blynn (@jamieblynn) 22 марта 2017 г.
Неравнодушна к сапу актриса и фотомодель Ким Кардашян
#RealFriends @kristennoelcrawley pic.twitter.com/0u27NgmPfF— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 10 апреля 2018 г.
Вин Дизель гребет сам и приучает к этому дочь. Просто суперпапа!
Что-то тут случилось с Линдси Лохан. Возможно, потеряла весло.
Победитель белых ходоков Мэйси Уильямс эффектно владеет не только ножами.
Леди Гага показывает, что на сапе можно не только плавать.
Среди звезд российского шоу-бизнеса, вероятно, главный фанат доски с веслом – Олег Газманов.
А еще он сражается с крокодилами.
Это #жесть . Как теперь ходить на моем #сапборд ? Конечно хорошо, что в Москве изменился климат и теперь у нас теплее чем на южных курортах. Но с потеплением в озёрах Подмосковья появились опасные животные, которые стремительно размножаются. Откуда они взялись? Как вы думаете? Листайте ещё фото #мореморе #фейк #шутка #отдых #озеро #подмосковье #москва #река #лето2019 #крокодил
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко тоже справляется неплохо, но ему точно еще есть куда расти.
IV Международный фестиваль «Фонтанка-SUP» – это яркий водный карнавал по рекам и каналам Северной столицы. Придумал и организует событие городской портал «Фонтанка.ру», в этом году – при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В прошлом году 890 человек зарегистрировалось и около 500 участников из России, Финляндии, Кипра, Беларуси, Украины, Эстонии и Польши по факту прошли на сапах девять километров по акваториям: Мойки, Фонтанки, каналов Крюкова и Грибоедова под девизом: «В Питере – плыть!».
В этот раз мы ожидаем около тысячи участников на паддл-бордах.
Старт 20 июля 2019 года в 10:30 с набережной Мойки у Марсова поля, напротив Павильона Росси. Регистрация обязательна!
Подробный тайминг события будет опубликован в ближайшее время. Следите за новостями.
Справка
Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».
Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru
Как проходил Фестиваль в прошлом году смотрите здесь
Социальные сети события:
Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»
Инновационный партнер – «Газпром нефть»
Официальный SUP-партнер – компания Bestway
Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»
Официальный медиапартнер – Новое Радио
Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA
Командный партнер – Группа «Эталон»
Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»
Партнер – компания PAROC
Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open
Артем Кузьмин