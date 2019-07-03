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Фонтанка-SUP
03.07.2019 17:54
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Как сапсёрфинг объединил Вин Дизеля, Леди Гагу и Газманова

Мировой шоу-бизнес уже давно освоил сапсёрфинг. Актеры и музыканты плавают на досках с веслом, занимаются на них йогой и даже борются с крокодилами. Сейчас всё покажем.

Как сапсёрфинг объединил Вин Дизеля, Леди Гагу и Газманова

pixabay.com

20 июля мы ждем всех любителей сапсёрфа на IV Международный фестиваль «Фонтанка-SUP» – яркий водный карнавал по рекам и каналам Северной столицы. А пока предлагаем вдохновиться "SUP-покатушками" известных медиаперсон. 

Звезда фильмов «Властелин колец» и «Пираты Карибского моря» Орландо Блум несколько лет назад, возможно, сделал лучшую рекламу молодому виду спорта. Он прокатился на доске с веслом совершенно голым вместе со своей девушкой, популярной певицей Кэти Перри. Папарацци это сняли и сделали достоянием общественности.

 

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Справедливости ради, Блум любит кататься на сапе не только голышом. 

 

 

Неравнодушна к сапу актриса и фотомодель Ким Кардашян

 

 

 

 

 

Вин Дизель гребет сам и приучает к этому дочь. Просто суперпапа!

 

 

 

Что-то тут случилось с Линдси Лохан. Возможно, потеряла весло.

 

 

Победитель белых ходоков Мэйси Уильямс эффектно владеет не только ножами.

 

 

Леди Гага показывает, что на сапе можно не только плавать.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

 

Среди звезд российского шоу-бизнеса, вероятно, главный фанат доски с веслом – Олег Газманов.

 

А еще он сражается с крокодилами.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это #жесть . Как теперь ходить на моем #сапборд ? Конечно хорошо, что в Москве изменился климат и теперь у нас теплее чем на южных курортах. Но с потеплением в озёрах Подмосковья появились опасные животные, которые стремительно размножаются. Откуда они взялись? Как вы думаете? Листайте ещё фото #мореморе #фейк #шутка #отдых #озеро #подмосковье #москва #река #лето2019 #крокодил

Публикация от Газманов Олег (@oleggazmanov)

 

 

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко тоже справляется неплохо, но ему точно еще есть куда расти.

 

 

 

 

IV Международный фестиваль «Фонтанка-SUP» – это яркий водный карнавал по рекам и каналам Северной столицы. Придумал и организует событие городской портал «Фонтанка.ру», в этом году – при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В прошлом году 890 человек зарегистрировалось и около 500 участников из России, Финляндии, Кипра, Беларуси, Украины, Эстонии и Польши по факту прошли на сапах девять километров по акваториям: Мойки, Фонтанки, каналов Крюкова и Грибоедова под девизом: «В Питере – плыть!».

В этот раз мы ожидаем около тысячи участников на паддл-бордах. 

Старт 20 июля 2019 года в 10:30 с набережной Мойки у Марсова поля, напротив Павильона Росси. Регистрация обязательна!

Подробный тайминг события будет опубликован в ближайшее время. Следите за новостями. 

Справка 

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».
Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Как проходил Фестиваль в прошлом году смотрите здесь

Социальные сети события: 

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Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»

Инновационный партнер – «Газпром нефть»
Официальный SUP-партнер – компания Bestway
Официальный страховой партнер – СК «ГАЙДЕ»
Официальный медиапартнер – Новое Радио
Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA
Командный партнер – Группа «Эталон»
Командный партнер – Банк «Санкт-Петербург»
Партнер – компания PAROC
Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open 

 

Артем Кузьмин

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