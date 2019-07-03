«Русский дом» – победитель International Architecture Awards 2019

ПАО «Группа ЛСР»

Элитный «Русский дом», который «Группа ЛСР» построила в самом сердце Санкт-Петербурга», вошел в число лучших архитектурных проектов мира, созданных за последние несколько лет.

Список победителей премии чикагского музея «Атенеум» – International Architecture Awards 2019 стал известен накануне. Жюри премии в этом году базировалось в Вильнюсе и состояло из литовских архитекторов, журналистов и критиков. Главный критерий выбора — соответствие объекта окружающей застройке при наличии индивидуальной архитектурной ценности.

Из 350 проектов со всего мира, вошедших в шорт-лист, лауреатами стали более 120. Диапазон архитектурных решений – от ультрасовременных аэропортов и бизнес-центров до интерьеров ресторанов и ландшафтного дизайна парков. Среди победителей – как именитые, так и молодые архитекторы и бюро из более чем 40 стран. От России лишь три лауреата, один из которых – «Русский дом», чей облик создан архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры».

Архитектор Евгений Герасимов, чьи проекты хорошо известны в Петербурге, сделал в «Русском доме» акцент на стиль a la russe: комплекс построен как традиционный для конца XIX-начала XX века петербургский доходный дом. Это и разновысотные здания (5-9 этажей), связанные в гармоничную композицию; и визуальное выделение цокольной и венчающей частей; и ритмичный рисунок кровли, напоминающий терем; и контраст между каменной отделкой, художественным декором и стилизованной резьбой. Главной особенностью проекта и ядром композиционного решения стало центральное парадное пространство – двор-курдонер, выходящий на Басков переулок.

Среди текущих общих проектов архитектурного бюро и застройщика – элитный проект NEVA HAUS, выполненный в так называемом «кирпичном стиле». Сочетание функциональности и эстетики позволят проекту занять достойное место в облике города. Новый жилой комплекс NEVA HAUS возводится в исторической части Санкт-Петербурга – в Петроградском районе, на Петровском острове, который станет новой точкой притяжения города, по сути сравнимой с престижными районами Монпарнас в Париже или Челси в Лондоне. По задумке авторов проекта NEVA HAUS воплотит в себе классику и современность, станет новым прочтением кирпичного стиля.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс Русский дом - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/russkiy-dom/documents/

Жилой комплекс NEVA HAUS – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/neva-haus/documents/