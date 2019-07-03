В Кургане ребенок погиб в результате взрыва в многоэтажке. Очевидцы говорят, что причиной стал мобильный телефон

Ребенок погиб в результате взрыва в многоэтажном доме в Кургане 3 июля. Точные причины происшествия пока не называются, среди основных версий — неисправный мобильный телефон и детонация части боеприпаса.

Инцидент произошел в общежитии на улице Тельмана. Как сообщили «URA.RU» соседи пострадавшей семьи, причиной ЧП стал мобильный телефон, стоявший на подзарядке. Рядом в этот момент находился мальчик семи лет, который получил смертельные травмы.

По словам очевидцев, «ребенок полез в розетку, и что-то взорвалось». На место прибыли сотрудники МЧС, Росгвардии, ФСБ и Следственного комитета, службы газа, а также врачи скорой помощи.

Источник ТАСС в экстренных службах региона рассказал, что ЧП могло произойти из-за детонации части боеприпаса неустановленного образца.

Следственный комитет возбудил по факту уголовное дело, не уточнив статью, по которой квалифицировали случившееся.