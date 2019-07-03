ЦИК обратил внимание прокуратуры Петербурга на муниципальные выборы и бои у дверей территориальных избирательных комиссий

ЦИК РФ направил телеграмму прокурору Петербурга, в которой попросил тщательно рассмотреть действия некоторых муниципальных избирательных комиссий. Об этом заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев на заседании 3 июля.

«Сегодня утром я подписал телеграмму в адрес прокурора города Санкт-Петербурга с просьбой рассмотреть ещё раз внимательно действия и бездействия комиссий, которые мы перечислили. Мы направили эту телеграмму. Нам представляется важным получить правовую оценку, чем быстрее, тем лучше, тому, что происходит в некоторых комиссиях. Мы называем комиссии МО "Сергиевский", "Сампсониевское" и некоторые другие», – сказал Булаев, добавив, что оценить происходящее им помогают обращения, поступающие из Петербурга.

Об этом в среду, 3 июля, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что избирком Петербурга собирается через суд привлекать к административной ответственности представителей муниципальных избиркомов города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Проблемы также возникали и с приемом документов у кандидатов в муниципальные депутаты в некоторых комиссиях.

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Председатель избиркома Петербурга Виктор Миненко рассказал, что на сегодняшний день в городе проводятся 110 муниципальных избирательных кампаний, по 14 избирательным комиссиям муниципальных образований (ИКМО) период приема документов для регистрации кандидатов истек в плановом порядке, по пяти ИКМО срок выдвижения и регистрации продлен по решению Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

По его словам, ИКМО «Екатерингофский» и «Академический» решение исполнили, прием документов ведется. По трем комиссиям муниципальных округов «Сампсониевский», «Ржевка» и «Сергиевский» в городской суд Санкт-Петербурга поступили исковые заявления об отмене решения о продлении срока приема документов. Во вторник по исковым заявлениям ИКМО «Сампсониевский» и «Сергиевский» было отказано в удовлетворении исковых требований, по ИКМО «Ржевка» иск будет отозван в среду. Миненко добавил, что по 109 муниципальным образованиям выдвинулся 2931 кандидат, из них 1129 в порядке самовыдвижения.

Напомним, будущие кандидаты с боем прорываются в избирательные комиссии. 2 июля, например, желающие подать документы для участия в выборах в МО «Сампсониевское» с огромными усилиями попали в территориальную избирательную комиссию №22. Главе муниципального совета Наталье Карфополитской вместе с кандидатом от «Яблока» и самовыдвиженцами пришлось столкнуться с очередью из уроженцев Кавказа, помог попасть в комиссию лишь звонок из ЦИК РФ. При этом когда будущие кандидаты – уроженцы Северокавказского региона ушли, то, по словам активистов, они случайно оставили одну из папок с документами, в которой оказалась пачка пустых листов формата А4.