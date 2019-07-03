«Чижик» не пройдёт. Любитель магазина «Народный» парализовал движение трамваев

Более чем на 40 минут встали трамваи на проспекте Косыгина после пересечения с Индустриальным проспектом днём 3 июля.

Дорогу пассажирскому транспорту перекрыл автомобилист, неаккуратно припарковавший свою «Ладу» на подъезде к магазину «Народный». Вероятно, хозяин легковушки ушёл за покупками в популярный супермаркет, предполагает читатель «Фонтанки» Семён.

«Чижику» не хватило несколько сантиметров, чтобы пройти мимо. После замера трамвай отошёл обратно. Очевидцы покачали «Ладу», но сигнализации у неё нет, и это тоже не привело к успеху.

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По словам местных жителей, такое здесь происходит регулярно. Обычно в спальных районах, в отличие от центра, трамвайные пути удалены от мест стоянки автомобилей, но здесь рельсы пересекают проезжую часть как раз на въезде в «карман». Отметим, что трамваи могут фиксировать нарушения ПДД автомобилистами, в частности за неправильную парковку грозит эвакуация.

В центре города есть ещё одно место, где любители дорогого шопинга регулярно перекрывают движение транспорта (правда, уже не трамвайного). На Большой Конюшенной улице около ДЛТ замечены встававшие вторым рядом «Бентли» и «Роллс-Ройс».