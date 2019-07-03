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03.07.2019 13:39
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«Чижик» не пройдёт. Любитель магазина «Народный» парализовал движение трамваев

Более чем на 40 минут встали трамваи на проспекте Косыгина после пересечения с Индустриальным проспектом днём 3 июля.

Дорогу пассажирскому транспорту перекрыл автомобилист, неаккуратно припарковавший свою «Ладу» на подъезде к магазину «Народный». Вероятно, хозяин легковушки ушёл за покупками в популярный супермаркет, предполагает читатель «Фонтанки» Семён.

«Чижик» не пройдёт. Любитель магазина «Народный» парализовал движение трамваев

«Чижику» не хватило несколько сантиметров, чтобы пройти мимо. После замера трамвай отошёл обратно. Очевидцы покачали «Ладу», но сигнализации у неё нет, и это тоже не привело к успеху.

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Читатель «Фонтанки» Семён

По словам местных жителей, такое здесь происходит регулярно. Обычно в спальных районах, в отличие от центра, трамвайные пути удалены от мест стоянки автомобилей, но здесь рельсы пересекают проезжую часть как раз на въезде в «карман». Отметим, что трамваи могут фиксировать нарушения ПДД автомобилистами, в частности за неправильную парковку грозит эвакуация.

В центре города есть ещё одно место, где любители дорогого шопинга регулярно перекрывают движение транспорта (правда, уже не трамвайного). На Большой Конюшенной улице около ДЛТ замечены встававшие вторым рядом «Бентли» и «Роллс-Ройс».

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