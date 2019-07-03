«Сервис-Недвижимость» - обладатель награды «Образцовый управдом»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

В конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в рамках Российского международного энергетического форума прошел круглый стол «Работа с должниками. Позитивные практики» и церемония награждения победителей проекта «Образцовый управдом».

АО «Сервис-Недвижимость» (входит в Группу «Эталон») вместе с ведущими управляющими компаниями из разных городов России, ресурсоснабжающими организациями и Федеральной службой судебных приставов приняла участие в круглом столе, на котором обсуждались актуальные проблемы отрасли и происходил обмен эффективными практиками по снижению задолженности потребителей за коммунальные ресурсы.

Ведущий производитель электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России ПАО «ТГК-1» поблагодарил управляющую организацию «Сервис-Недвижимость» за плодотворное сотрудничество и вручил генеральному директору компании Николаю Дюмину награду «Образцовый управдом».

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

Это не первая награда, которую «Сервис-Недвижимость» получила от ресурсоснабжающих организаций в этом году – в марте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» вручил компании «Хрустальную каплю» в номинации «Лучшая управляющая компания».

«32 многоквартирных дома из 105, находящихся в управлении и эксплуатации «Сервис-Недвижимости», подключены к теплоснабжению «ТГК-1». Мы безусловно рады, что компания, являющаяся экспертом в производстве тепловой энергии, высоко оценила нашу работу. Мы выполняем все взятые на себя обязательства как перед жителями комплексов, которыми управляем, так и перед ресурсоснабжающими организациями. Своевременная оплата жилищно-коммунальных услуг собственниками – важный вопрос. Долги за потребленные собственниками ресурсы ложатся на управляющую организацию. «Сервис-Недвижимость» дорожит своей репутацией и своевременно выполняет все свои платежные обязательства перед ресурсоснабжающими организациями и подрядчиками», – комментирует награждение Николай Дюмин, генеральный директор АО «Сервис-Недвижимость».

АО «Сервис-Недвижимость» образовано в 2007 году в составе Группы «Эталон». Основные направления деятельности – управление и эксплуатация многоквартирных жилых домов и объектов нежилого фонда в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день в управлении и обслуживании организации находятся 105 многоквартирных домов и 14 коммерческих объектов.

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