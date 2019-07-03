Шойгу: Погибшие подводники закрылись в горящем отсеке и до конца боролись за живучесть корабля

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о геройском поведении 14 погибших моряков-подводников. По его словам, они ценой свой жизни спасли подлодку и своих товарищей.

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля. Ценой своих жизней выполнили трудную задачу – ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат», – цитирует Шойгу 3 июля ТАСС.

Министр подтвердил информацию о том, что все погибшие на глубоководном аппарате офицеры будут представлены к госнаградам. Как писала «Фонтанка», посмертно их наградят «Золотой Звездой» Героя России.

Свидетелями аварии стали рыбаки. Они рассказали, что подлодка резко всплыла и они «никогда не видели ничего подобного в жизни».

Уже подтверждено, что среди погибших офицеров были петербуржцы.