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Происшествия
03.07.2019 13:10
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Шойгу: Погибшие подводники закрылись в горящем отсеке и до конца боролись за живучесть корабля

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о геройском поведении 14 погибших моряков-подводников. По его словам, они ценой свой жизни спасли подлодку и своих товарищей.

«В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля. Ценой своих жизней выполнили трудную задачу – ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат», – цитирует Шойгу 3 июля ТАСС.

Министр подтвердил информацию о том, что все погибшие на глубоководном аппарате офицеры будут представлены к госнаградам. Как писала «Фонтанка», посмертно их наградят «Золотой Звездой» Героя России.

Свидетелями аварии стали рыбаки. Они рассказали, что подлодка резко всплыла и они «никогда не видели ничего подобного в жизни».

Уже подтверждено, что среди погибших офицеров были петербуржцы.

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Справка:

В российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Глубоководный аппарат, как его предпочитает называть оборонное ведомство, а по данным прессы, - секретная небоевая атомная подводная лодка АС-12 ( так называемый «Лошарик»), находится на военно-морской базе в Североморске, её спасли от гибели оставшиеся в живых члены экипажа. По данным «Фонтанки», они были приписаны к засекреченной военно-морской части в Петербурге, откуда и отправились в последний поход. Известны некоторые имена погибших офицеров, 7 из них дослужились до звания капитана первого ранга, два – герои России.

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