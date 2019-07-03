Кремль: Решение о всероссийском дне траура после трагедии в Баренцевом море пока не принято

Пресс-секретарь президента России заявил, что решение по поводу национального дня траура после гибели моряков-подводников на федеральном уровне пока не принято.

«Что касается федерального траура, то пока каких-либо решений не принималось на этот счет», – цитирует 3 июля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, региональные власти могут объявить день траура на местном уровне.

Он не стал отвечать на вопрос, намерен ли глава государства провести встречу с родственниками погибших. Песков напомнил, что по поручению Владимира Путина в Североморск отправился министр обороны Сергей Шойгу. По словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, среди погибших на подлодке есть жители Северной столицы.