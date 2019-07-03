Кремль: Решение о всероссийском дне траура после трагедии в Баренцевом море пока не принято
Пресс-секретарь президента России заявил, что решение по поводу национального дня траура после гибели моряков-подводников на федеральном уровне пока не принято.
«Что касается федерального траура, то пока каких-либо решений не принималось на этот счет», – цитирует 3 июля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.
По его словам, региональные власти могут объявить день траура на местном уровне.
Он не стал отвечать на вопрос, намерен ли глава государства провести встречу с родственниками погибших. Песков напомнил, что по поручению Владимира Путина в Североморск отправился министр обороны Сергей Шойгу. По словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, среди погибших на подлодке есть жители Северной столицы.
Справка:
В российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Глубоководный аппарат, как его предпочитает называть оборонное ведомство, а по данным прессы, - секретная небоевая атомная подводная лодка АС-12 ( так называемый «Лошарик»), находится на военно-морской базе в Североморске, её спасли от гибели оставшиеся в живых члены экипажа. По данным «Фонтанки», они были приписаны к засекреченной военно-морской части в Петербурге, откуда и отправились в последний поход. Известны некоторые имена погибших офицеров, 7 из них дослужились до звания капитана первого ранга, два – герои России.
Стоит отметить, что сайт Министерства обороны Российской Федерации до сих пор хранит гробовое молчание по поводу трагедии в Арктике.