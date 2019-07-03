Умер Ли Якокка. Он приложил руку к созданию Ford Mustang и спас Chrysler от банкротства

В Калифорнии умер Ли Якокка – легенда американского автопрома и бывший глава Ford и Chrysler. Он скончался от осложнений болезни Паркинсона в возрасте 94 лет в своем доме в Лос-Анджелесе.

Родившийся в 1924 году в семье итальянских эмигрантов Лидо Энтони Якокка (Ли) стал одним из самых знаменитых топ-менеджеров в американской автомобильной промышленности, а его автобиография в 1980-х годах вошла в список бестселлеров, пишет 3 июля The Guardian. Миру он наиболее известен как один из создателей легендарного Ford Mustang и человек, удержавший на плаву компанию Chrysler.

Реклама





Lee Iacocca, charismatic U.S. auto industry executive who saved Chrysler from bankruptcy, dies at 94 https://t.co/5j9qpnaqUE by @TrottReuters pic.twitter.com/04No9txUTh — Reuters Top News (@Reuters) 3 июля 2019 г.

Свою карьеру в автопроме Якокка начал в 1946 году в качестве инженера в Ford Motor Co, но позже стал заниматься продажами и оказался очень успешен в этом. «Я не знаю ни одного руководителя в автопроме из всех, кого я когда-либо встречал, кто чувствовал бы американского потребителя так, как он», – говорил о нем покойный президент профсоюза работников автомобильной промышленности Дуглас Фрейзер.

В 1960-х Якокка уже стал вице-президентом Ford. Чтобы понять, куда двигаться компании, он инициировал непривычное для тех времен масштабное и дорогое исследование рынка. Опираясь на его результаты, он стал ориентироваться на детей «бэби-бумеров», которые к середине шестидесятых уже должны были достигнуть водительского возраста. Это положило начало рождению спортивного, но при этом недорогого Ford Mustang. Автомобиль был выпущен в 1964 году, став одной из самых удачных премьер в истории автомобилестроения.

В 1970 году Якокка занял пост президента Ford Motor Co. Но тогда же его постиг самый грандиозный провал в карьере. Автомобиль Ford Pinto поначалу тоже был весьма успешной моделью. Однако позже выяснилось, что из-за компактности машины и неудачного расположения бензобака при столкновении автомобиль мог воспламениться. Этот недостаток конструкции привел к нескольким человеческим жертвам, а расследование вскрыло, что в Ford знали о потенциальной опасности еще до запуска модели в производство, но руководство отказалось менять конструкцию. Ли Якокка считался главным виновником.

Летом 1978 года под давлением общественности Ford все-таки признал проблемы и отозвал почти два миллиона Pinto и созданных на его базе Mercury Bobcat. А еще через месяц Генри Форд II уволил Якокку из компании. Впрочем, их отношения тогда уже были напряженными. На вопрос о причине увольнения Форд ответил: «Ну, иногда вам просто не нравится кто-то», цитирует The Guardian.

Реклама

Вскоре после увольнения из Ford Якокку пригласили работать в Chrysler, который в то время находился на грани банкротства. Он сформировал новую команду руководства и сумел вытащить одну из крупнейших корпораций Америки из глубокого кризиса. Известно, что, пока компания восстанавливалась, Якокка получал зарплату в 1 доллар в год, пишет BBC. Его труды окупились, и в 1983 году он объявил, что «Крайслер» погасил государственные займы на семь лет раньше срока.

Ли Якокка возглавлял Chrysler вплоть до 1995 года.