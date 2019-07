Умер Ли Якокка. Он приложил руку к созданию Ford Mustang и спас Chrysler от банкротства

В Калифорнии умер Ли Якокка – легенда американского автопрома и бывший глава Ford и Chrysler. Он скончался от осложнений болезни Паркинсона в возрасте 94 лет в своем доме в Лос-Анджелесе.

Родившийся в 1924 году в семье итальянских эмигрантов Лидо Энтони Якокка (Ли) стал одним из самых знаменитых топ-менеджеров в американской автомобильной промышленности, а его автобиография в 1980-х годах вошла в список бестселлеров, пишет 3 июля The Guardian. Миру он наиболее известен как один из создателей легендарного Ford Mustang и человек, удержавший на плаву компанию Chrysler.

Lee Iacocca, charismatic U.S. auto industry executive who saved Chrysler from bankruptcy, dies at 94 https://t.co/5j9qpnaqUE by @TrottReuters pic.twitter.com/04No9txUTh

