«Так и планировалось». Метрополитен объяснил, почему после 11 месяцев ремонта «Академической» станцию открыли с нерабочим эскалатором

Неработающий эскалатор на «Академической» использовался во время капремонта станции, на нем доставляли материалы и рабочих. Его изначально планировали привести в порядок уже после открытия станции, заверяет 3 июля ГУП «Петербургский метрополитен».

«К работам на эскалаторе №3 специалисты приступили уже в завершающей стадии капремонта «Академической», когда три других эскалатора уже были полностью отремонтированы, а системы управления ими – модернизированы. Для того, чтобы не задерживать момент открытия станции для пассажиров, они выполняются сейчас. Плановая дата окончания ремонта – 30 июля 2019 года», – сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

Напомним, что станция открылась после ремонта утром 1 июля. Уже вечером этого дня один из четырех эскалаторов вдруг перестал работать. До остановки в подземке не предупреждали о том, что еще один подъемник будет ремонтироваться на уже введенной в строй станции. В открытии участвовал врио губернатора Александр Беглов, который также не отметил, что станция откроется отремонтированной не до конца.