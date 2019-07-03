«Никогда в жизни такого не видел»: рыбаки стали свидетелями аварии на секретной подлодке, где погибли 14 человек

Рыбаки рассказали, что стали свидетелями аварийного всплытия секретной российской подлодки, на которой произошла авария. И сообщили о том, где выгружали тела.

«Мы вечером шли в сторону Кильдина (остров в Баренцевом море. – Прим. ред.), и тут, где-то в полдесятого вечера, всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся», – цитирует одного из рыбаков 3 июля СеверПост.

По его словам, почти сразу к субмарине подошли военный корабль и два буксира. А потом она ушла своим ходом.

«Лодка шла быстро, мы ещё с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идёт. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела», – также рассказал изданию рыбак.

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Источник в военных кругах сообщил СеверПост, что рыбаки видели АПЛ «Подмосковье» – по некоторым данным, носитель глубоководной станции АС-12, известной как «Лошарик».

Военная часть, к которой приписаны 14 погибших на подлодке, находится в Петербурге. Информация о ней считается секретной. По данным «Фонтанки», неофициально отряд, в котором служили офицеры, называется «водолазный кулак», а их девиз: «Быстрота и решительность».

Имена погибших власти не публикуют. Они появились на сайте мурманского храма Спас-на-Водах. Известно, что в списке – только высшие офицеры, это связано со спецификой корабля.