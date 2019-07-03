Мосты обновляют. Литейный ждёт покраска, для Зелёного на Невском готовят бумаги

Ремонтная кампания в разгаре не только на петербургских дорогах, но и на мостах. На некоторых работы начались ещё в апреле и уже завершены, на другие подрядчики только вышли, сообщает 3 июля ГБУ «Мостотрест».

Всего в 2019 году учреждение планирует выполнить ремонт на 39 объектах, капитальный ремонт – на девяти и начать капремонт – на шести.

Так, в мае на Литейном мосту начали оборудовать новую автоматизированную систему контроля разводки. Кроме того, планируется заново покрасить перила и металлоконструкции пролётных строений.

На Смоленском мосту (что в створе 16–17-й линий) уже закончен ремонт дорожного полотна проезжей части и тротуаров, гранитных и металлических элементов, торшеров освещения, фасадов, устоев и свода. Поскольку переправа небольшая, удалось управиться за месяц.

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На набережной реки Ждановка для ремонта гранитных плит, расчистки швов и очистки элементов напротив ремонтируемого участка сейчас устанавливается понтон. На этой же набережной, у дома 7, продолжается начатый в сентябре прошлого года капремонт, который должен завершиться в этом октябре.

Недавно подрядчик приступил к капремонту на набережной канала Грибоедова, у дома 152, и на 1-м Инженерном мосту. Выставлены временные ограждения, организовано дорожное движение в обход зоны производства работ.

На Челябинском мосту через Охту, за КАД, меняют асфальтобетонное покрытие проезжей части, тротуаров, ведётся ремонт ограждения.

В ближайшее время начнётся ремонт Екатерингофского моста, ведущего на Гутуевский остров. В этом году переправе исполняется 105 лет. На момент открытия она была первым и единственным однопролётным разводным мостом в городе. Памятные доски его маневрового павильона уже направлены в реставрационные мастерские. На очереди сам павильон, дорожное полотно, перила, фасадный карниз, металлоконструкции. Кроме того, будут восстановлены гранитные блоки устоев и парапетов.

Для двух мостов – Зелёного (через Мойку на Невском проспеке) и Торгового (через Крюков канал) – готовится разрешительная документация. После получения всех согласований специалисты приступят к капремонту. «Фонтанка» рассказывала о долгих поисках подрядчика. В итоге выбрано производственное объединение «Возрождение».

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Недавно обновили Банковский мост, но он, как заметили горожане, уже «линяет». В исчезновении позолоты «Мостотрест» подозревает вандалов.