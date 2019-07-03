В ЖК «Полис на Неве» началось благоустройство

ГК «Полис Групп»

Строительство ЖК «Полис на Неве» находится на завершающий стадии: готовность корпуса №1 составляет 87%, корпуса №2 – 98%.

В домах завершается отделка мест общего пользования, устройство входных групп. В корпусе №2 смонтировано лифтовое оборудование, окончены работы по устройству витражей, наружных сетей теплоснабжения и канализации. В корпусе №1 завершаются работы по отделке фасадов и установке витражей, ведутся отделочные работы внутри. Продолжается устройство паркингов и отделка в дошкольной образовательной организации.

Также начались работы по благоустройству прилегающей территории. В настоящее время выполняется устройство газонов, мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек, установка уличного освещения. Напомним, в проекте ЖК «Полис на Неве» будет реализована концепция «дворы без машин»: внутренняя территория закрыта от проезда автомобилей, для пространства двора разработан авторский ландшафтный дизайн, который предусматривает выделение двух зон – для активного и спокойного отдыха с бесплатным wi-fi. Для зоны «relax» будет выполнено озеленение, проложены пешеходные дорожки, установлены скамейки и фонари. В зоне активити расположатся детские площадки с безопасным покрытием, будут установлены тренажеры для взрослых и детей.

Следить за строительством объекта вы можете в разделе «Ход строительства»

Справка о компании ГК «Полис Групп»

Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/