За быстроту и решительность. Погибших на Северном флоте офицеров посмертно наградят «Золотой Звездой» Героя России

Президент Владимир Путин поручил Министерству обороны готовить представление к высшей государственной награде – в документы впишут имена подводников, погибших в Баренцевом море.

Как стало известно «Фонтанке», медаль «Золотая Звезда» будет вручена семьям погибших в Арктике офицерам. Звание «Герой России» присваивается за исключительные заслуги перед государством и народом и неотрывно от подвига. О том, что пожар на глубоководном корабле экипажу удалось потушить собственными силами, Минобороны сообщило 2 июля, через сутки после происшествия. Владимир Путин в тот же день рассказал, что среди погибших – два Героя России.

Источники «Фонтанки» в Минобороны говорят также о том, что днем 3 июля обсуждается место захоронения погибших офицеров. Выбор стоит между московским кладбищем и петербургским Серафимовским, где традиционно хоронят моряков Военно-морского флота России. «Решать, конечно, будут родственники», – уточнил собеседник нашего издания.

Военная часть, к которой приписаны погибшие, находится в Петербурге. Информация о ней считается секретной. По данным «Фонтанки», неофициально отряд, в котором служили офицеры, называется «водолазный кулак», а их девиз: «Быстрота и решительность».

Имена погибших власти не публикуют. Они появились на сайте мурманского храма Спас-на-Водах. Известно, что в списке – только высшие офицеры, это связано со спецификой корабля. Официально местом происшествия называют научно-исследовательский глубоководный аппарат. Многочисленные источники СМИ говорят о том, что пожар произошел на атомной подлодке АС-12.