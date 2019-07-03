Студенты из стройотрядов на 2 месяца присоединятся к коллективу Setl Group

Setl City

Холдинг Setl Group на 2 месяца примет в свой коллектив 29 студентов профильных вузов из разных уголков страны. В июле и августе они будут работать на площадке ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе.

Компания передает опыт участникам строительных отрядов уже третий год подряд. В этом году учиться у лучших строителей Setl Group будут студенты из Вологодской, Ростовской областей и Калининграда. В вузах они получают образование по специальностям: строительство уникальных зданий и сооружений, прикладная информатика, электроэнергетика, техносферная безопасность, городское строительство и хозяйство, промышленное и гражданское строительство и другим.

Setl City

На площадке в «Солнечном городе» студентам предстоит решать разноплановые задачи, чтобы к концу августа набраться опыта в разных сферах – освоить и сложный документооборот в строительстве, и тонкости геодезии. Специально для этих целей выбран один из самых масштабных и интересных проектов Setl Group. На территории ЖК «Солнечный город», помимо жилых домов с подземными паркингами, возводятся современные общеобразовательные школы и детские сады. Холдинг уже полностью завершил создание парка отдыха площадью 50 тыс. кв. м. А в этом году компания приступила к возведению торгового центра на территории жилого комплекса. Кроме того, специалисты Setl Group обеспечивают проект дорогами и разрабатывают проектную и рабочую документацию для магистралей общегородского значения. Таким образом, студенты смогут учиться как возведению жилых зданий, так и коммерческих, социальных, инфраструктурных объектов и реализации уникальных проектов озеленения.

Setl City

Студентов стройотряда Setl Group обеспечивает общежитием, питанием, выдает им спецодежду и оплачивает их работу. Но самое главное, что они получают в Setl Group, – бесценный опыт и советы от строителей, всю свою жизнь посвятивших этой работе.

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