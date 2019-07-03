Семак: Пора заканчивать практику, когда «Зенит» раздает игроков и продолжает платить им зарплату

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» на примере вернувшегося в Петербург Дмитрия Полоза высказался об особенностях арендных соглашений сине-бело-голубых.

«Я говорил, что важно оптимизировать состав и заканчивать практику, когда «Зенит» раздает игроков и продолжает платить им зарплату. Это ненормально. Я только за то, чтобы все футболисты играли, и делали это как можно больше. Если есть предложения о переходе или аренде, то нужно дать игроку все пути, чтобы он мог выполнять свои прямые обязанности и зарабатывать деньги своим трудом, а также чтобы это было экономически выгодно клубу. Я не сторонник растранжиривания средств. У нас есть какие-то деньги, которые выделены, мы их постараемся рационально использовать», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Ранее Семак заявил, что хотел бы, чтобы Лука Джорджевич остался в команде.