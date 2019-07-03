Происшествия
Кремль: Часть сведений о гибели подводников в Арктике – гостайна
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что глава государства был поставлен в известность о ЧП в Баренцевом море «незамедлительно». Часть сведений о трагедии не будет обнародована.
«Естественно, Верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно», – цитирует 3 июля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.
По его словам, само ЧП случилось 1 июля, хотя о трагедии публично стало известно только на следующий день.
Он отметил, что информация о глубоководном аппарате относится к «секретным данным». Песков подчеркнул, что часть сведений не будет обнародована, так как составляет гостайну.
Справка:
В российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Глубоководный аппарат, как его предпочитает называть оборонное ведомство, а по данным прессы, - секретная небоевая атомная подводная лодка АС-12 ( так называемый «Лошарик»), находится на военно-морской базе в Североморске, её спасли от гибели оставшиеся в живых члены экипажа. По данным «Фонтанки», они были приписаны к засекреченной военно-морской части в Петербурге, откуда и отправились в последний поход. Известны некоторые имена погибших офицеров, 7 из них дослужились до звания капитана первого ранга, два – герои России.
Стоит отметить, что сайт Министерства обороны Российской Федерации до сих пор хранит гробовое молчание по поводу трагедии в Арктике.