Кремль: Часть сведений о гибели подводников в Арктике – гостайна

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что глава государства был поставлен в известность о ЧП в Баренцевом море «незамедлительно». Часть сведений о трагедии не будет обнародована.

«Естественно, Верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно», – цитирует 3 июля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, само ЧП случилось 1 июля, хотя о трагедии публично стало известно только на следующий день.

Он отметил, что информация о глубоководном аппарате относится к «секретным данным». Песков подчеркнул, что часть сведений не будет обнародована, так как составляет гостайну.