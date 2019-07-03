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Происшествия
03.07.2019 12:21
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Кремль: Часть сведений о гибели подводников в Арктике – гостайна

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что глава государства был поставлен в известность о ЧП в Баренцевом море «незамедлительно». Часть сведений о трагедии не будет обнародована.

«Естественно, Верховному главнокомандующему было доложено незамедлительно», – цитирует 3 июля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, само ЧП случилось 1 июля, хотя о трагедии публично стало известно только на следующий день.

Он отметил, что информация о глубоководном аппарате относится к «секретным данным». Песков подчеркнул, что часть сведений не будет обнародована, так как составляет гостайну.

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Справка:

В российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Глубоководный аппарат, как его предпочитает называть оборонное ведомство, а по данным прессы, - секретная небоевая атомная подводная лодка АС-12 ( так называемый «Лошарик»), находится на военно-морской базе в Североморске, её спасли от гибели оставшиеся в живых члены экипажа. По данным «Фонтанки», они были приписаны к засекреченной военно-морской части в Петербурге, откуда и отправились в последний поход. Известны некоторые имена погибших офицеров, 7 из них дослужились до звания капитана первого ранга, два – герои России.

Стоит отметить, что сайт Министерства обороны Российской Федерации до сих пор хранит гробовое молчание по поводу трагедии в Арктике.

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