Хостелы просят продлить проживание. Гостиницы добиваются новой отсрочки выселения из жилого фонда

Ассоциации хостелов и малых гостиниц подготовили коллективное обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой отложить запрет на работу в жилых помещениях на три года.

hans/pixabay.com

По словам предпринимателей, они не успевают вовремя перевести свои помещения в нежилой фонд. Шансы легализоваться таким образом для большинства хостелов стремятся к нулю, считают эксперты. А в Смольном утверждают, что бизнес даже не пытается. Единственный шанс на спасение отрасли – новый закон о туристическом жилье, над которым тайно работает Минэкономразвития. Но многие предпочитают уходить в тень или продавать бизнес.

Владельцы гостиниц в жилом фонде не успевают узаконить свой бизнес до 1 октября, следует из письма на имя президента РФ Владимира Путина (есть в распоряжении «Фонтанки»). В эту дату вступят в силу поправки в Жилищный кодекс, инициированные депутатом Галиной Хованской и принятые еще в апреле 2019 года. Тогда рынку удалось добиться полугодовой отсрочки, но и ее оказалось недостаточно.

Авторы петиции — Ассоциация малых гостиниц Петербурга, Гильдия малых средств размещения, Лига хостелов и бизнес-ассоциация «Опора России» — предлагают ввести мораторий на выселение гостиниц в жилом фонде на три года. Именно столько времени потребуется на перевод их в нежилые помещения или поиски альтернативы, считают авторы обращения. «90% предпринимателей обременены ипотекой, которую привлекали для расселения коммунальных квартир и строительства мини-отелей и хостелов. В случае закрытия гостиниц они потеряют единственный источник дохода для погашения кредита», – говорится в письме. Ранее владельцы гостиниц обращались за помощью к петербургским властям, но, по их словам, не получили отклика.

Как пояснила «Фонтанке» вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова, хостельеры готовы подчиниться закону и либо перевести свои помещения в нежилой фонд, либо найти новые площади. Это требует как времени, так и инвестиций, так что заниматься этим в разгар туристического сезона бизнес не может. По словам Тамары Буловой, свидетельства о классификации выдавались на три года. Большинство игроков гостиничного рынка получали их накануне Кубка Конфедераций, а значит, они должны истечь в конце 2019 — начале 2020 года.

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Пока хостельеры действительно не торопятся узаконивать свою деятельность. В администрации Центрального района Петербурга, где сосредоточена бОльшая часть небольших гостиниц, сообщили, что обращения о переводе в нежилой фонд носят единичный характер. В комитете по развитию туризма подтвердили, что пока не знают, чем помочь бизнесу, поскольку тот даже не пытается сменить статус.

По словам заместителя руководителя ведомства Наны Гвичия, КРТ предложил хостельерам направлять ему копии своих документов на перевод в нежилой фонд. «Если мы увидим, что у всех типовая проблема, то готовы оказать содействие — обращаться к губернатору или на федеральный уровень. Но пока мы просто не обладаем статистикой», — сказала она. Комитет дал срок бизнесу до 1 августа, но пока ничего не получает. По словам главы Ассоциации малых гостиниц Владимира Васильева, такие обращения собираются подать около 50 предпринимателей.

Сами участники рынка объясняют свою малочисленность и неспешность существующими законодательными ограничениями. Так, закон требует, чтобы у нежилого помещения был отдельный вход. Если оно находится на втором этаже, то помещения под ними тоже должны быть нежилыми. Поправки в Жилищный кодекс, вступившие в силу с 9 июня, ужесточают требования по получению согласия соседей. Так, «за» должны высказаться 2/3 собственников помещений в подъезде, а если он в здании всего один, соответственно, всего дома. Кроме того, предпринимателям придется также заручиться индивидуальным согласием всех непосредственных соседей, с которыми есть общие стены, пол или потолок.

«Сейчас мы переводим наши помещения из жилого фонда в нежилой. Для этого выкупаем помещение под нами. Надеюсь, все удастся», – рассказала «Фонтанке» совладелица хостела «Тайга» Алена Енова.

Но даже если все формальности соблюдены, добиться смены статуса помещения в Петербурге проблематично, рассказывает Глеб Лукьянов, глава архитектурного бюро «Аэроплан» и председатель комиссии по строительству «Опоры России». По его словам, большинство хостелов в жилом фонде находятся в расселенных коммуналках и располагаются на втором этаже и выше. Единственный шанс организовать отдельный вход — это заполучить в свое распоряжение и площади на первом этаже. Прорубить дополнительную дверь можно, даже если здание находится под охраной КГИОП: главное, чтоб под защиту не попал непосредственно фасад. Тем не менее петербургские власти крайне неохотно согласовывают подобные перепланировки. За весь прошлый год в нежилой фонд было переведено только 40 квартир, говорит он. Около 100 заявок находится в подвешенном состоянии. Чаще документы отказываются рассматривать по формальным основаниям — из-за неразборчивой подписи или печати. «Но неофициально указывают на некий негласный мораторий от 2014 года», — говорит он. Вопрос неоднократно поднимался на штабе по улучшению условий ведения бизнеса, но воз и ныне там.

По словам Тамары Буйловой, если проблему не удастся решить, хостелы должны будут закрыться или сменить профиль. «20% могут уйти на рынок аренды жилья на длительные сроки, часть будут и дальше работать с туристами, но сдавать свои площади покомнатно. Рынок будет переформатироваться и разрушаться», — говорит она.

Мимикрия под аренду квартир — это временная мера, возражает Алена Енова. «Если докажут, что в жилом фонде оказываются гостиничные услуги, то все равно закроют. Вы помыли санузел или перестелили кровать — это уже гостиничные услуги», — говорит она. Большинство хостелов и отелей просто предпочтут уйти в тень в надежде, что власти их не заметят. «У них кредиты на их семейный бизнес — им нельзя закрыться», — комментирует она.

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По закону, за использование жилого помещения не по назначению собственнику-физлицу грозит смешной штраф — от 1000 до 1500 рублей, за самовольную перепланировку — от 2000 до 2500 тысяч рублей. А вот для юрлица, ведущего предпринимательскую деятельность, последствия могут быть куда более неприятными – от 2,5 до 4 % годовой выручки, а также приостановка деятельности.

Но процедура привлечения к ответственности после 1 октября пока не понятна, говорят предприниматели. «Будут проверять и закрывать в первую очередь тех, о которых знают, то есть тех, кто прошел классификацию, — легальных, добропорядочных игроков рынка», — считает Алена Енова. Подспорьем для властей могут оказаться агрегаторы вроде Booking.com. Вероятно, контролирующие ведомства будут мониторить предложения и сличать со списками тех, кто прошел классификацию. В самом Booking.com воздержались от комментария по поводу выполнения закона Хованской до окончательного вступления его в силу.

Неофициально предприниматели признаются, что добиваются отсрочки вовсе не для того, чтобы перевести помещения в нежилой фонд, а чтобы дождаться нового закона о туристическом жилье, над которым работает Минэкономразвития. Ранее заместитель министра Сергей Галкин сообщал, что его целью будет легализация рынка краткосрочной аренды. Законопроект планируют внести в Госдуму осенью.

В Минэкономразвития отказались прокомментировать, как новое понятие туржилья будет соотноситься с запретом на средства размещения в жилом фонде, сославшись на то, что документ пока сырой. По словам участников рынка, которые ознакомились с предварительной версией, предполагается, что гостиницами будут считаться все средства размещения, которые прошли классификацию, они смогут работать только в нежилом фонде. Туржильем будут считаться, к примеру, гостевые дома. Чтобы контролировать этот рынок, МЭР будет создавать специальный реестр и выдавать специальные ID, при наличии которого они смогут регистрироваться в системах бронирования.

Впрочем, некоторые собственники уже решили не надеяться на чиновников и предпочли сменить бизнес-модель. Как сообщала «Фонтанка», в базах выставленной на продажу недвижимости после принятия закона Хованской появились десятки студий в центральных районах города по цене в 2,5—3 млн рублей и даже еще дешевле. В основном это «доли» в бывших коммуналках, которые еще недавно работали как мини-отели.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»