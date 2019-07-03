Беглов: Среди погибших моряков-подводников были петербуржцы. Город окажет помощь и поддержку их семьям
Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов подтвердил информацию о том, что четырнадцать моряков, о гибели которых сообщило Минобороны, приписаны к военной части Северной столицы. Об этом врио губернатора сообщил на своей странице в социальной сети 3 июля.
«Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами», — написал он.
На сайте Смольного опубликованы слова соболезнования. В сообщении указано, что среди погибших моряков были и петербуржцы.
«Город окажет помощь и поддержку семьям погибших моряков», — пообещал Беглов.
По данным «Фонтанки», пока нет четкого понимания об объеме поддержки, так как Смольный выясняет количество семей, проживающих в Петербурге. Также сейчас прорабатывается вопрос об организации похорон и месте погребения.
Справка:
В российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Глубоководный аппарат, как его предпочитает называть оборонное ведомство, а по данным прессы, - секретная небоевая атомная подводная лодка АС-12 ( так называемый «Лошарик»), находится на военно-морской базе в Североморске, её спасли от гибели оставшиеся в живых члены экипажа. По данным «Фонтанки», они были приписаны к засекреченной военно-морской части в Петербурге, откуда и отправились в последний поход. Известны некоторые имена погибших офицеров, 7 из них дослужились до звания капитана первого ранга, два – герои России.
Стоит отметить, что сайт Министерства обороны Российской Федерации до сих пор хранит гробовое молчание по поводу трагедии в Арктике.