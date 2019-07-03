Беглов: Среди погибших моряков-подводников были петербуржцы. Город окажет помощь и поддержку их семьям

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов подтвердил информацию о том, что четырнадцать моряков, о гибели которых сообщило Минобороны, приписаны к военной части Северной столицы. Об этом врио губернатора сообщил на своей странице в социальной сети 3 июля.

«Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами», — написал он.

На сайте Смольного опубликованы слова соболезнования. В сообщении указано, что среди погибших моряков были и петербуржцы.

«Город окажет помощь и поддержку семьям погибших моряков», — пообещал Беглов.

По данным «Фонтанки», пока нет четкого понимания об объеме поддержки, так как Смольный выясняет количество семей, проживающих в Петербурге. Также сейчас прорабатывается вопрос об организации похорон и месте погребения.