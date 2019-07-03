Прокуратура в суде требует от магазина «Лента» установить пандус

Прокуратура Московского района потребовала от магазина «Лента» установить пандус. Требования выполнены не были, надзорное ведомство обратилось в суд.

Как сообщает пресс-служба Горпрокуратуры 3 июля, прокуратура Московского района провела проверку соблюдения ООО «Лента» требований законодательства в сфере социальной защиты инвалидов. Выяснилось, что на входе в магазин на проспекте Юрия Гагарина отсутствуют пандус, наружные вызывные устройства и средства связи с персоналом магазина, а также навес.

В адрес руководства магазина прокуратура внесла представление об устранении нарушений. Однако повторная проверка показала, что фактически требования прокурора не были исполнены.

В связи этим прокуратура предъявила в Московский районный суд иск об обязании ООО «Лента» устранить нарушения закона.