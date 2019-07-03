Мурманский храм «Спас-на-Водах» опубликовал имена погибших подводников

В мурманском храме «Спас-на-Водах» будет проведена лития по морякам-подводникам, которые погибли в результате ЧП на глубоководном аппарате Северного флота. В списке 14 имен.

"За богослужением будут вознесены молебные прошения о упокоении душ новопреставленных рабов Божиих: Дионисия, Константина, Сергия, Константина, Виктора, Димитрия, Владимира, Андрея, Александра, Владимира, Михаила, Александра, Николая, Дионисия", – сообщается на сайте храма.

Это были офицеры, настоящие профессионалы высокого класса. Каждый профессиональный военный, вступая на стезю служения своей Родине, принимает в свое сердце эту готовность «отдать свою жизнь за други своя». В этой постоянной готовности состоит все высшее достоинство, мужество, благородство и тяжесть военной службы. Пришел нежданный час испытания, и ребята до конца выполнили свой долг на боевом посту, выполняя задачу по защите нашей Родины", – заявил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. По его словам, во всех храмах Мурманской митрополии будут совершены панихиды и литии по погибшим морякам.

Лития в "Спасе-на-Водах" будет проведена 3 июля в 17 часов 40 минут.