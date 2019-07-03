Семак: У Джорджевича неплохие шансы попасть в основной состав

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о перспективах Луки Джорджевича, а также нескольких молодых футболистов закрепиться в основном составе в сезоне-2019/20.

«У Джорджевича неплохие шансы касаемо этого сезона. Надеюсь, он останется, мы еще поговорим с ним. На сегодняшний день он член нашей команды, будет готовиться к матчам. О планах на дальнейшее будущее мы еще не говорили. Мусаев, Прохин и Мостовой оставили достаточно приятное впечатление. В зависимости от того, как сформируется состав на сезон, будем думать о том, кто, может быть, останется с нами, либо с «Зенитом»-2, либо перейдет в аренду с возможностью дальнейшего роста. Решим на клубном уровне, что будет приемлемо для них с точки зрения прогресса, чтобы в будущем они могли бороться за место в старте и помогать нашей команде», – цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Лука Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году, но закрепиться в основе сине-бело-голубых у него так и не получилось. За шесть последующих лет черногорский нападающий играл на условиях аренды в «Твенте» (Голландия), «Йонг Твенте» (Голландия), «Сампдория» (Италия), «Понферрадине» (Испания) и тульском «Арсенале».

Напомним, первый официальный матч нового сезона «Зенит» проведет 6 июля в Москве против «Локомотива» за Суперкубок https://www.fontanka.ru/2019/06/18/103/ . Первый матч чемпионата РПЛ-2019/20 состоится 14 июля в Петербурге против «Тамбова».