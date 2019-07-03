Тундра, космодром и муляжи пальм: мобильный Интернет добирается до самых дальних уголков страны

За 5 месяцев 2019 года количество базовых станций стандарта 4G операторов «большой четвёрки» в России выросло на 16%, до 283,4 тыс. объектов. Такие данные приводит в отчёте Роскомнадзор. Как сообщают в компании «МегаФон» 3 июля, на долю этого оператора приходится наибольшее число базовых станций стандарта 4G — 98,1 тыс., показатели остальных участников «четверки» (ПАО МТС, «Теле2» и «Вымпелком») – 67,9 тыс., 65,2 тыс. и 52,3 тыс.

Базовые станции сегодня работают в самых сложных для доступа и проживания местах страны. Например, на российском полюсе холода – в городе Верхоянск и селе Томтор в Республике Саха Якутия. В этих населенных пунктах зарегистрирован абсолютный температурный минимум – 68 градусов ниже нуля. Еще одна «экстремальная» базовая вышка «Выживший», названная в честь фильма с Леонардо ДиКаприо, установлена на берегу Ледовитого океана, в вахтовом поселке Сабетта на полуострове Ямал у Обской губы Карского моря.

Как поясняют в «МегаФоне», в Сабетте экстремальный холод, постоянные ветра и горы снега, сложные условия жизни. Также в тундре за Полярным кругом на Кольском полуострове находится одна из самых необычных базовых станций, работающая на энергии ветра. Она покрывает участок, где сходятся дороги трёх направлений: Мурманск — Териберка — Туманный. Населенных пунктов в этом районе нет, но с учетом погодных условий Кольского полуострова связь жизненно необходима водителям. Охват такой станции составляет около 30 км, для электроснабжения станции используется ветряной генератор.

Доступна связь и мобильный Интернет и на космодроме Восточный в Амурской области – первом российском гражданском космодроме. Вышка здесь расположена в 500 метрах от стартового стола космодрома – места запуска ракет.

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Оставаться на связи и онлайн могут жители и совсем противоположных по климату регионов, например базовые станции в виде пальм можно увидеть на территории Олимпийского парка Сочи. Распределенные выносные сектора отвечают за равномерное покрытие всей территории парка.

По данным Роскомнадзора, на сегодняшний день «МегаФон» – оператор с наибольшим числом базовых станций в России, более 238,52 тыс., а мобильная сеть 4G доступна в 83 регионах.

«Инвестиции компании в развитие сети, как и в работу команды по умной настройке инфраструктуры оценивают наши клиенты и независимые профессионалы рынка в России и по всему миру, – говорит Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона. – Международная исследовательская компания Ookla уже несколько лет подряд называет "МегаФон" оператором с самым быстрым мобильным Интернетом в России, а данные Роскомнадзора на протяжении 5 месяцев подтверждают лидерство по числу наиболее технологичных на сегодняшний день базовых станций стандарта LTE».