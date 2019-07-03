Бранислав Иванович: Мы достаточно готовы, чтобы побороться за Суперкубок

Защитник футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от первого официального матча нового сезона – против «Локомотива» за Суперкубок.

«Это очень важная игра для нас. Конечно, все играют за трофеи, все хотят побеждать. Последние две недели мы очень хорошо поработали, серьезно готовимся к этой встрече. У нас было две группы футболистов – те, кто завершил сезон раньше, успели отдохнуть, а также сборники, которые отдохнули меньше. Последние две недели мы упорно работали вместе. Не скажу, что готовы на сто процентов, но достаточно, чтобы побороться за трофей. На нас всегда должно быть давление, мы должны доказать себе, на каком уровне находимся. Мотивация должна быть еще больше, мы обязаны показывать себя на всех тренировках и играх», – цитирует Ивановича пресс-служба «Зенита».

Напомним, предсезонные сборы петербургский клуб провел в Австрии, где сыграл четыре контрольных матча. Во всех четырех «Зенит» победил .

Первый официальный матч нового сезона состоится 6 июля в Москве, когда «Зенит» разыграет Суперкубок России с «Локомотивом». Также РПЛ опубликовала https://www.fontanka.ru/2019/06/18/097/ точное расписание матчей «Зенита» в первых восьми турах чемпионата РПЛ.