Грозный Петербург. Очевидцы сообщают о молнии, ударившей в колокольню Исаакия
Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"
Гроза нарушила спокойствие петербуржцев в ночь на третье июля. Прорезающие небо молнии наблюдатели снимали на камеры. Кадры опубликованы в социальных сетях.
Раскаты грома услышали жители центральных районов города около полуночи. За вспышками молний последовал ливень.
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Очевидцы в социальных сетях рассказали о молнии, попавшей в здание Исаакиевского собора.
«Очень красиво ударила в одну из колоколен Исаакиевского собора», — написали горожане.
Накануне после дождя затопило улицу Народную.
А жители Весёлого Посёлка с утра опубликовали снимки с остатками ночного града.
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