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03.07.2019 12:18
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Грозный Петербург. Очевидцы сообщают о молнии, ударившей в колокольню Исаакия

Грозный Петербург. Очевидцы сообщают о молнии, ударившей в колокольню Исаакия

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

Гроза нарушила спокойствие петербуржцев в ночь на третье июля. Прорезающие небо молнии наблюдатели снимали на камеры. Кадры опубликованы в социальных сетях.

Раскаты грома услышали жители центральных районов города около полуночи. За вспышками молний последовал ливень. 

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Очевидцы в социальных сетях рассказали о молнии, попавшей в здание Исаакиевского собора. 

«Очень красиво ударила в одну из колоколен Исаакиевского собора», — написали горожане.

Накануне после дождя затопило улицу Народную. 

А жители Весёлого Посёлка с утра опубликовали снимки с остатками ночного града. 

 

 

 

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